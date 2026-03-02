Поиск

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе утром в понедельник растут более чем на 20% на новостях вокруг Ирана.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF в понедельник достигла $472 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги закрылись на отметке $387.

В феврале цены двигались по нисходящей траектории от локального максимума в $500 в ожидании наступления весенней погоды.

Ситуация в Персидском заливе может повлиять как на поставки газа из Ирана, так и на экспорт сжиженного природного газа из Катара - одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ.

Иран Европа
