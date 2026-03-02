Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минтранс предложил китайской стороне рассмотреть возможность предоставления российским авиакомпаниям воздушного пространства при выполнении ими полетов между городами РФ.

Тема обсуждалась на переговорах главы российского Минтранса Андрея Никитина с министром транспорта КНР Лю Вэем в Пекине, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Использование неба Китая позволило бы сократить время в пути на некоторых внутренних авиамаршрутах российских перевозчиков.

В летнем сезоне 2025 года между РФ и КНР выполнялось 228 рейсов в неделю, в текущем зимнем – 239. Российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 1,6 млн пассажиров – это на 27% больше, чем годом ранее.

На переговорах также было предложено создать двустороннюю рабочую группу для обмена опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотного транспорта.