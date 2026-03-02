Поиск

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Фьючерсы на американские фондовые индексы падают более чем на 1% в понедельник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, тогда как нефть и золото активно дорожают. Курс доллара США поднимается к основным мировым валютам, как и доходность американских гособлигаций.

Участники мировых рынков следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать наносить удары по Ирану до тех пор, пока все цели Вашингтона не будут достигнуты.

Значение фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 12:22 по Москве понизилось на 1,14%, фьючерса E-mini на индекс S&P 500 - на 1,06%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 упал на 1,43%.

Котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 3,1%, до $5408 за унцию.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:21 растет на 8%, до 78,72 за баррель. В ходе торгов котировки превышали $80 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 7,5%, до $72,02 за баррель.

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник подскочили более чем на 22%, до 39 евро за МВт.ч, приблизившись к июньским максимумам.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,64%,

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов повысилась на 3 базисных пункта, до 3,982%.

Brent WTI Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Рубль утром укрепляется к юаню на фоне сильного роста цен на нефть

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

Страны ОПЕК+ увеличили квоту по добыче нефти на апрель на 206 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

 Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

 Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума

 Добыча газа в РФ в морозном январе подскочила на 6,5% до 4-летнего максимума
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 208 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8555 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });