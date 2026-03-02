Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Поиск

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Нефть дорожает после ударов по Ирану и на опасениях о перебоях поставок топлива из региона.

К 8:19 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,77 (6,55%), до 77,64 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на $1,73 (2,45%), до $72,48 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $4,24 (6,33%), до $71,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,81 (2,78%), до $67,02 за баррель.1,81 (2,78%), до $67,02 за баррель.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей этот трафик. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

Транспортная компания Maersk сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

"Ответные действия Ирана включают атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе, и угрозы для поставок нефти серьезно выросли", - написал аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Аналитики Citi прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель.

"Восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса. Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тысяч б/с.

По данным Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 407 единиц. Число газовых буровых увеличилось на одну, до 134 единиц.

Brent Baker Hughes Maersk WTI Иран ОПЕК США
Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

