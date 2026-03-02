Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе в понедельник растут на десятки процентов на новостях о боевых действиях вокруг Ирана. Очередным триггером роста стало известие о том, что катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за военных атак.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF в понедельник днем достигла $510 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги закрылись на отметке $387.

В феврале цены двигались по нисходящей траектории от локального максимума в $500 в ожидании наступления весенней погоды.

Ситуация в Персидском заливе может повлиять как на поставки трубопроводного газа из Ирана в соседние страны, так и на экспорт сжиженного природного газа из Катара (одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ), а также ОАЭ и Омана.