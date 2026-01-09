Поиск

Европейские фондовые индексы в основном повышаются

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном растут в пятницу.

В центре внимания трейдеров остаются геополитические новости, в том числе касающиеся Венесуэлы и развития ситуации вокруг Гренландии. Помимо этого, рынок оценивает корпоративные новости и статданные по экономике еврозоны, а также ждет публикации декабрьского отчета о безработице в США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:10 по Москве составил 605,99 пункта, что на 0,36% выше значения на закрытие предыдущей сессии.

Британский FTSE 100 прибавляет 0,29%, германский DAX - 0,04%, французский CAC 40 - 0,57%, испанский IBEX 35 - 0,04%. Итальянский FTSE MIB теряет 0,02%.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу статистическое управление страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре рост составил 2%, а не 1,8%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения промпроизводства на 0,4%, по данным Trading Economics.

Во Франции промпроизводство в ноябре уменьшилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Национального статистического управления Insee. Месяцем ранее показатель повысился на 0,2%.

Между тем в Испании темпы роста промпроизводства в позапрошлом месяце ускорились до максимальных с июля 2022 года 4,5% с октябрьских 1,2%, главным образом за счет увеличения выпуска энергоносителей.

На 13:00 по Москве запланирована публикация данных о розничных продажах в еврозоне за ноябрь.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в пятницу являются акции Glencore, подорожавшие на 9% на информации о ее переговорах с Rio Tinto о слиянии.

Обе компании подтвердили в отдельных пресс-релизах появившиеся ранее в СМИ сообщения о переговорах. Они обсуждают как объединение отдельных активов, так и всех операций полностью. В настоящее время стороны исходят из того, что потенциальная сделка будет структурирована как приобретение Glencore компанией Rio Tinto и оплачена акциями. Бумаги Rio Tinto теряют 2,2%.

Рыночная стоимость Anglo American увеличилась на 1,6%, Antofagasta - на 2,2%.

Котировки акций нефтяных компаний повышаются вслед за подъемом цен на нефть. Бумаги Shell подорожали на 1,5%, BP и TotalEnergies - на 1,4%, Eni - на 1%.

Акции оборонных компаний Европы продолжают дорожать после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения оборонного бюджета страны. Капитализация BAE Systems повысилась на 1,9%, Rheinmetall - на 1,4%, Hensoldt - на 1,9%, Leonardo - на 0,1%.

Лидером снижения в сводном индексе в пятницу являются бумаги J Sainsbury (-4,6%). Британский оператор сети супермаркетов увеличил сопоставимые продажи без учета топлива в третьем финквартале на 3,4%. Компания подтвердила годовой прогноз скорректированной операционной прибыли, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость акций International Consolidated Airlines Group (IAG) опустилась на 1,7%. Авиагруппа, в состав которой входит в частности British Airways, объявила о смене главного финансового директора. Нынешний CFO Николас Кэдбери покинет свой пост в середине текущего года, его сменит Хосе Антонио Баррионуэво, занимающий ту же должность в British Airways в настоящее время.

