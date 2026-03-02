Поиск

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на март с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,823 млн баррелей в сутки (б/с), что на 124 тыс. б/с выше плана февраля, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

Рост обусловлен главным образом сокращенным объемом компенсации ранее недосокращенной добычи со стороны Казахстана и Ирака: на 80 тыс. и 45 тыс. б/с соответственно.

Таким образом, производство нефти Казахстана в марте может превысить 1 млн б/с - 1020 тыс. б/с.

В декабре и январе Казахстан сокращал производство из-за снижения экспортных возможностей через КТК, а также аварии на энергообъектах Тенгизского месторождения, вызвавшей приостановку добычи. Не исключено, что эти инциденты могут повлиять на изменение планов республики.

Квоты по добыче всех участников заморожены на уровне декабря на три первых месяца 2026 года. Так, план Саудовской Аравии составит 10,103 млн б/с, России - 9,574 млн б/с, Кувейта - 2,58 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с.

Для стран, которые также должны компенсировать сверхдобычу, определены следующие объемы на февраль: Ирак - 4,158 млн б/с, ОАЭ - 3,391 млн б/с, Оман - 807 тыс. б/с. Однако не все государства могут выполнить свои планы, например, Россия в январе добывала ниже установленной квоты на 328 тыс. б/с.

