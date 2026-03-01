Страны ОПЕК+ увеличили квоту по добыче нефти на апрель на 206 тыс. б/с

Следующая встреча "восьмерки" намечена на 5 апреля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ приняли решение об увеличении квот по добыче нефти на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки "ввиду стабильных глобальных перспектив мировой экономики и здоровых рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти", говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Начав возвращать на рынок ранее принятые ограничения в 1,65 млн б/с в октябре прошлого года, участники сделки увеличивали квоты на 137 тыс. б/с, но на первый квартал 2026 года была взята пауза в наращивании ввиду сезонного снижения спроса.

ОПЕК в коммюнике отмечает, что решение о повышении добычи в апреле принято ввиду стабильных перспектив глобальной экономики, а также здорового рынка, что находит отражение в низких мировых запасах нефти.

"Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке. В рамках постоянных усилий по поддержке стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.

Обсуждения "восьмерки" прошли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. В субботу утром США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Исламской Республике. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенным в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

В результате нанесенных американо-израильских ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников военного руководства Исламской Республики.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) накануне перекрыл Оманский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, для судоходства: коммерческие суда получают сообщения от КСИР о запрете прохода через пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.