Азербайджан в 2026 году начнет поставки газа еще в две страны Европы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует в 2026 году начать поставки газа еще в две европейские страны, доведя общее число государств-импортеров до 16, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Наш экспорт газа растет как по объемам, так и по географии охвата. На данный момент мы поставляем газ в 14 стран, в 11 из них - на регулярной основе", - заявил глава государства в интервью местным телеканалам.

По его словам, есть страны, которые получали азербайджанский газ в 2024 году, но затем прекратили закупки из-за наличия других источников. "Но это своего рода поставки по требованию: когда им нужно, мы начинаем поставки. Когда им не нужно, мы прекращаем. Но в целом географический охват трубопроводным газом из Азербайджана составляет 14 стран, и в этом году к ним добавятся еще две европейские страны. Таким образом, в целом их будет 16, и это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа", - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в столько стран, как Азербайджан.

"В прошлом году наш экспорт составил более 25 млрд кубометров с потенциалом роста", - сказал глава государства.

Президент также коснулся поставок азербайджанского газа в Сирию, сообщив о намерениях увеличить объемы этого экспорта.

Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что в 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил 12,8 млрд кубометров.

Как сообщалось, в 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, в том числе в Европу - 12,9 млрд кубометров, или 51% общего объема экспорта. Таким образом, поставки азербайджанского газа в Европу в 2025 году сократились на 0,8%.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 12 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией, Северной Македонией, Германией и Украиной. В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с германской SEFE (Securing Energy for Europe) сроком на 10 лет, годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 ТВт.ч, что составляет около 1,5 млрд кубометров. С остальными странами заключены контракты без точных объемов закупки.

Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Кроме того, со 2 августа 2025 года начались поставки азербайджанского газа через Турцию в Сирию. На начальном этапе объем поставок составляет 3,4 млн кубометров в сутки с увеличением в скором времени до 6 млн кубометров в сутки.

Азербайджан Ильхам Алиев
