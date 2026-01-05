Алиев заявил, что Армения получит доступ к железным дорогам РФ через Азербайджан

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Армения в рамках разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе получит доступ к железным дорогам России через Азербайджан.

Президент в интервью азербайджанским телеканалам отметил, что "Армения выиграет от разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе", "это будет выгодно всем".

"Потому что Армения может выйти и выйдет из нынешнего состояния тупика. Откроются дороги между Азербайджаном и Арменией. Будут открыты дороги между Турцией и Арменией. Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахичевань, к железным дорогам России через Азербайджан. То есть это выгодно и для Армении. Здесь не должно быть проигравшей стороны. Во всяком случае, с экономической и транспортной точек зрения проигравших не будет", - отметил он.

Алиев добавил, что обязательно должна быть построена железная дорога, которая соединит Нахичевань с Турцией. "Все эти проекты, безусловно, должны осуществляться в тесной координации", - отметил президент Азербайджана.