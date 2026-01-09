Поиск

Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги в плюсе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые рынки в основном завершили торги в пятницу в плюсе, исключением стала Австралия.

Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США за декабрь. Кроме того, Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 1,6% по итогам торгов. Лидером роста в Токио стали акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подорожавшие на 10,7%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 1,3%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также продемонстрировали бумаги Renesas Electronics (+4,4%), Mazda Motor (+4,3%), Tokyo Electron (+3,5%), Toyota Motor (+2,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае вошли акции оборонных и технологических компаний, в том числе Genew Technologies Co. (+20%), CICT Mobile Communication Technology (+20%), Jiangxi Guoke Defence Group (+18%), Brite Semiconductor (+13,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,32%. Уверенный подъем показали бумаги Alibaba Health Information Technology (+4,7%), CK Hutchison (+3,7%), Zijin Mining (+2,9%), Alibaba Group Holding (+2,7%).

В то же время заметно подешевели акции Xinyi Solar (-3,7%), BYD Electronic (-2,6%), Meituan (-2,5%), Baidu Inc. (-2,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,8% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+11,4%), Korea Aerospace Industries (+4,9%), HD Hyundai Heavy Industries (+4,6%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,5% и 6,7%.

Стоимость акций LG Electronics опустилась на 3,4%. Производитель потребительской электроники зафиксировал квартальный операционный убыток впервые за девять лет.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 ушел вниз на 0,03%. Бумаги Rio Tinto в Сиднее подешевели на 6,3%, после того как компания подтвердила, что ведет переговоры о слиянии с Glencore.

Hang Seng Nikkei 225 Shanghai Composite KOSPI S&P/ASX 200
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

 ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });