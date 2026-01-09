Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги в плюсе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые рынки в основном завершили торги в пятницу в плюсе, исключением стала Австралия.

Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США за декабрь. Кроме того, Верховный суд США может вынести решение о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 1,6% по итогам торгов. Лидером роста в Токио стали акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подорожавшие на 10,7%. Накануне компания опубликовала сильную отчетность за первый финквартал и улучшила прогноз на весь фингод.

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co., оператора магазинов шаговой доступности 7-Eleven, увеличилась на 1,3%. Компания улучшила годовой прогноз после уверенного подъема квартальной прибыли.

Заметный подъем в ходе торгов также продемонстрировали бумаги Renesas Electronics (+4,4%), Mazda Motor (+4,3%), Tokyo Electron (+3,5%), Toyota Motor (+2,9%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в ноябре на 2,9% в годовом выражении после октябрьского снижения на 3%. Повышение показателя стало максимальным с мая.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении - максимальными темпами с февраля 2023 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,7% в ноябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен на 0,9%.

В число лидеров роста в Шанхае вошли акции оборонных и технологических компаний, в том числе Genew Technologies Co. (+20%), CICT Mobile Communication Technology (+20%), Jiangxi Guoke Defence Group (+18%), Brite Semiconductor (+13,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,32%. Уверенный подъем показали бумаги Alibaba Health Information Technology (+4,7%), CK Hutchison (+3,7%), Zijin Mining (+2,9%), Alibaba Group Holding (+2,7%).

В то же время заметно подешевели акции Xinyi Solar (-3,7%), BYD Electronic (-2,6%), Meituan (-2,5%), Baidu Inc. (-2,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,8% вслед за котировками акций поставщиков продукции для оборонного сектора Hanwha Aerospace (+11,4%), Korea Aerospace Industries (+4,9%), HD Hyundai Heavy Industries (+4,6%).

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp. подорожали соответственно на 7,5% и 6,7%.

Стоимость акций LG Electronics опустилась на 3,4%. Производитель потребительской электроники зафиксировал квартальный операционный убыток впервые за девять лет.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 ушел вниз на 0,03%. Бумаги Rio Tinto в Сиднее подешевели на 6,3%, после того как компания подтвердила, что ведет переговоры о слиянии с Glencore.