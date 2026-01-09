Поиск

Рынок акций РФ днем дрейфует в боковике после утреннего коррекционного роста

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу дрейфует в боковике после утреннего коррекционного роста на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако покупателей сдерживают геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов.

К 13:00 по Москве индекс МосБиржи составил 2726,42 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1097,95 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "Русала" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,7%), "Интер РАО" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Южуралникель" (+13,6%), ПАО "Уралкуз" (+11,4%), ПАО "Диод" (+9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+8,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+6,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,8%), ПАО "ЭсЭфАй" (+5,1%), ПАО "Россети Томск" (+3,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,9% и -6,7% "префы"), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (-5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 по Москве составил 11,32 млрд рублей (из них 1,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,08 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

