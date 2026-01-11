Эксперты прогнозируют рост производства мяса в РФ в 2025 г. на 1,2%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Производство мяса в РФ в 2025 году может увеличиться на 1,2%, прежде всего за счет умеренного роста в свиноводстве и птицеводстве. Производство говядины снизится, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в годовом обзоре.

Экспорт мяса и субпродуктов может превысить 930 тыс. тонн (799 тыс. тонн в 2024 году). Максимальную долю в поставках сохраняют мясо птицы и свинина.

Прогнозируется и рост импорта до 700 тыс. тонн с 689 тыс. тонн в 2024 году. При этом общая доля ввезенного из-за границы мяса на рынке может составить 6% от отечественного производства. Основной объем складывается из импорта говядины и птицы, причем импорт птицы продолжает расти, отмечается в обзоре.

Между тем общий объем экспорта РФ в 2025 году по всем видам мяса может превысить импорт на 40%.

Как считают эксперты, на внутренний рынок сильное воздействие оказывает относительно высокий курс рубля, хотя несмотря на это, будут поставлены очередные рекорды по экспорту птицы и свинины, а также мяса в целом.

Птица: полет нормальный?

Производство мяса птицы (в живом весе) в сельхозорганизациях по итогам года может составить 6,85 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в 2024 году. За 11 месяцев этот показатель также вырос на 2,7%, до 6,25 млн тонн.

Как отмечают эксперты, в течение года производство в этом секторе оставалось относительно стабильным: ежемесячные показатели были выше аналогичного периода прошлого года. Все производители птицы делали акцент на реализацию тушки в охлажденном виде, запасы и у крупнейших предприятий отрасли, и у региональных производителей оставались сокращенными по сравнению в предыдущими годами. Это отражалось на уровне цен.

Средние цены на тушку бройлера у производителей в 2025 году были на 4,4% выше, чем в предыдущем году.

Согласно обзору, импорт курятины в январе-октябре 2025 года вырос на 2%. Но изменилась его география. Наибольшая доля осталась за поставками из Белоруссии (более 50%). Резко выросли поставки из Китая (более чем на 40%, доля - 30%). В два раза сократились поставки из Бразилии (доля - 8%).

Как считают экспорты, наиболее сильное влияние на внутренний рынок оказывал импорт из Китая. "Стремительный рост поставок и низкий уровень цен отмечали участники рынка во всех регионах. Филе грудки, произведенное в Китае, стоило заметно ниже, чем у отечественных производителей, и составляло сильную конкуренцию в сегменте закупок на мясоперерабатывающие предприятия, особенно в конце 2025 года. Сохранение беспошлинного ввоза курятины в 2025 году оказало заметное влияние на объем импорта курятины и сдерживало уровень цен на куриное филе", - говорится в обзоре.

Как прогнозируют эксперты, экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2025 году может превысить уровень прошлого года, по предварительным данным, на 5-10%. При благоприятных условиях есть вероятность, что экспорт птицы превысит 430 тыс. тонн. Доля экспорта в Китай в 2025 году остается максимальной (37-40%), рост на уровне 5%. Объем поставок в Саудовскую Аравию может вырасти на 10%. "Особенно можно отметить рост отгрузок в Киргизию и Узбекистан и сокращение поставок в Белоруссию, Казахстан и Вьетнам", - говорится в обзоре.

В 2026 году производство мяса птицы может сохранить слабую положительную динамику, но рисков, связанных с ветеринарией, по-прежнему много.

Свинина: ценовые качели

Согласно обзору, производство свинины в корпоративном секторе за 11 месяцев составило 5,35 млн тонн (в живом весе), что на 0,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года прогнозируются 6,3 млн тонн (в живом весе).

"Отставание от показателей прошлого года постепенно сокращается. Растут объемы и в Центральном федеральном округе. Так, число поголовья свиней в Курской области в ноябре уже превысило показатели прошлого года на 7%", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты, в течение 2025 года цены на свинину оставались на высоком уровне. "Стоимость живка большую часть года под влиянием повышенного спроса со стороны крупнейших предприятий была высокой и помогала удерживать цены на полутуши на таком же уровне. И только в конце года при сокращении спроса на живок со стороны крупных производителей на рынке сформировались свободные объемы, что резко отрицательно отразилось на уровне цен, - говорится в обзоре. - В начале декабря цены на свиные полутуши опустились до минимума за 2024-2025 годы - ниже 160 рублей за кг. Но уже в середине декабря был зафиксирован рекордный недельный рост цен на 55-60 рублей".

Средний уровень цен на свинину в полутушах в 2025 году сформировался выше цен предыдущего года на 11,2% - на уровне 210-230 рублей за кг.

Импорт свинины в РФ после введения с 1 января 2021 года пошлины в 25% сократился до минимального уровня, он не оказывает влияния на внутренний рынок. Экспорт, по данным Национального союза свиноводов, в январе-октябре увеличился на 26%. Максимальная доля поставок приходится на Белоруссию, отгрузки в которую выросли на треть. Экспорт во Вьетнам увеличился на 13%. Растут отгрузки в Армению и Казахстан.

Говядина: рост цен и сокращение предложения

Как прогнозируют эксперты, производство говядины в сельхозорганизациях по итогам 2025 года может снизиться на 4%. Численность поголовья во всех категориях хозяйств на начало ноября сократилась на 500 тыс. голов. В сельхозорганизациях снижение составило 0,5%, в хозяйствах населения - 4,7%.

"Несмотря на значительный забой крупного рогатого скота, в большинстве регионов отмечается дефицит предложения", - сообщается в обзоре.

Цены на крупный рогатый скот в течение года сохраняли стабильно высокий уровень, значительных колебаний не отмечалось. Средний уровень цен в 2025 году выше значений предыдущего года на 20%.

Импорт говядины в 2025 году снизился на 7,3%, но составляет половину от этого мяса, произведенного в сельхозорганизациях. С января по октябрь экспорт говядины сократился на 5%.