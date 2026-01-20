Россия в 2025 году вошла в топ-5 мировых поставщиков продукции свиноводства

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала 393 тысячи тонн продукции свиноводства, что на 22% больше, чем в 2024 году, и вошла в топ-5 мировых поставщиков, сказано в презентации Национального союза свиноводов, представленной на конференции "Агротренды России - 2026".

Как сообщил глава союза Юрий Ковалев, стоимость экспорта составила около $1 млрд. Объем поставок за рубеж равен около 8% от производства. "Мы для себя ставим задачу - примерно около 9-10% (должна быть доля экспорта от производства - ИФ), это те цифры, при которых экспорт еще не будет играть критического значения, после них это уже достаточно рискованно", - сказал он.

По словам Ковалева, основным покупателем в 2025 году стала Белоруссия, которая импортировала 146,9 тысячи тонн продукции свиноводства, что на 29% больше, чем годом ранее. "Естественно, росли поставки в Китай", - сказал он. Согласно презентации, на китайский рынок было экспортировано 75,9 тысячи тонн продукции, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2024 году. Китай стал третьим покупателем российской продукции свиноводства. На втором месте - Вьетнам с 86,3 тысячи тонн, что на 5% больше, чем в 2024 году.

В результате доля топ-3 импортеров приблизилась к 80% всего российского экспорта этого вида продукции.