Поиск

Россия в 2025 году вошла в топ-5 мировых поставщиков продукции свиноводства

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала 393 тысячи тонн продукции свиноводства, что на 22% больше, чем в 2024 году, и вошла в топ-5 мировых поставщиков, сказано в презентации Национального союза свиноводов, представленной на конференции "Агротренды России - 2026".

Как сообщил глава союза Юрий Ковалев, стоимость экспорта составила около $1 млрд. Объем поставок за рубеж равен около 8% от производства. "Мы для себя ставим задачу - примерно около 9-10% (должна быть доля экспорта от производства - ИФ), это те цифры, при которых экспорт еще не будет играть критического значения, после них это уже достаточно рискованно", - сказал он.

По словам Ковалева, основным покупателем в 2025 году стала Белоруссия, которая импортировала 146,9 тысячи тонн продукции свиноводства, что на 29% больше, чем годом ранее. "Естественно, росли поставки в Китай", - сказал он. Согласно презентации, на китайский рынок было экспортировано 75,9 тысячи тонн продукции, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2024 году. Китай стал третьим покупателем российской продукции свиноводства. На втором месте - Вьетнам с 86,3 тысячи тонн, что на 5% больше, чем в 2024 году.

В результате доля топ-3 импортеров приблизилась к 80% всего российского экспорта этого вида продукции.

Белоруссия Вьетнам Китай Юрий Ковалев Национальный союз свиноводов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

 Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

Численность субъектов МСП в РФ обновила исторический максимум

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });