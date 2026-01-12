Инвесторы фондов частного капитала в 2025 году продали паи на рекордные $110 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инвесторы мировых фондов частного капитала в 2025 году продали на вторичном рынке паи в этих структурах более чем на $110 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на оценки Дэвида Аттербери из HarbourVest Partners - одного из ведущих покупателей таких паев.

Показатель побил рекорд, установленный в 2024 году на отметке $89 млрд. Он включает продажи долей в фондах прямых инвестиций (private equity) и прямого кредитования (private credit), а также в инфраструктурных и венчурных фондах.

"Учитывая более высокую ценность ликвидности и тревожность рынков из-за тарифных шоков, собственники и управляющие все активнее шли на вторичный рынок, чтобы получить деньги и ребалансировать портфели", - говорит Аттербери.

Инвесторам фондов частного капитала традиционно приходилось держать в них деньги годами, однако рост вторичного рынка обеспечил им денежные потоки даже без продажи активов из портфелей самих фондов, отмечает FT.

Газета указывает на сложную конъюнктуру для продажи и листинга активов фондов прямых инвестиций и вызревание всего рынка частного капитала, размер которого составляет $22 трлн.

Ричард Хоуп из Hamilton Lane также заявил, что продажи паев в существующих фондах стали рекордными в прошлом году. "Частные рынки в целом растут, и вторичный рынок - часть этой истории роста", - сказал он.

С учетом продажи активов из старых фондов в новые общий размер вторичного рынка в 2025 году наверняка превысил $200 млрд, говорит Хоуп.

По данным Jefferies, более половины предложения долей в фондах частного капитала в первом полугодии минувшего года обеспечил private equity на фоне ребалансировки портфелей пенсионными фондами.

Фонды, специализирующиеся на покупке таких долей, к ноябрю привлекли $118 млрд, что наверняка поможет им побить рекорд по итогам всего года, согласно оценкам PitchBook.

Основатель британского Coller Capital Джереми Коллер считает, что вторичный рынок в 2026 году снова вырастет и находится на пути к тому, чтобы стать отдельным классом активов. Его размер в текущем году может достичь $300 млрд, прогнозирует эксперт.