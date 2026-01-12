Поиск

Объем торгов Мосбиржи в декабре вырос на 36,6% до 194,4 трлн рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам декабря 2025 года увеличился на 36,6% по сравнению с декабрем 2024 года, до 194,4 трлн рублей со 142,3 трлн рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Объем торгов по итогам всего 2025 года вырос на 17% до рекордных 1,74 квадрлн рублей.

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи в 2021 году впервые в истории преодолел отметку в 1 квадрлн рублей, составив 1,01 квадрлн. В 2022 году объем торгов достиг 1,1 квадрлн рублей, в 2023 году - 1,3 квадрлн, в 2024 году - 1,49 квадрлн рублей.

