Индекс МосБиржи просел ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник опустился ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с 9 декабря в условиях геополитической напряженности и затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского конфликта.

К 17:55 индекс МосБиржи составил 2699,15 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1087,12 пункта (-0,9%); лидируют в откате после отсечки дивидендов за 9 месяцев 2025 года акции "ЛУКОЙЛа" (-7,8%) и "Роснефти" (-3%), также подешевели бумаги "Газпрома" (-2%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+7,8%), "Полюса" (+5,2%), "Норникеля" (+4,5%), "Русала" (+4,3%) на фоне ралли драгметаллов (золото и серебро обновили максимумы).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 17:55 по московскому времени составил 61,01 млрд рублей (из них 9,41 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,26 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,57 млрд рублей на акции "Норникеля").