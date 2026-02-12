Экс-финдиректор "Яндекса" Демяшкевич стала замгендиректора Wildberries-Russ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора по стратегии и финансам Wildberries-Russ (ООО "РВБ") стала Светлана Демяшкевич, сообщила объединенная компания.

Ранее она была финдиректором в "Яндекс" и X5 Retail Group и заместителем финдиректора в Альфа-банке.

Демяшкевич "усилит команду и поможет достичь прогнозируемых результатов благодаря своим знаниям и опыту в построении взаимосвязей между вертикалями бизнесов, построению системы принятия решений, повышении эффективности бизнеса", отмечают в Wildberries-Russ.

Кроме того, заместителем гендиректора компании по глобальному маркетингу, коммуникациям и событийным проектам стала Наталия Германова, до этого занимавшая различные руководящие позиции в Unilever, InBev, Сбербанк, ВТБ. В новой должности она будет заниматься формированием и реализацией маркетинговых стратегий во всех странах присутствия Wildberries-Russ; курировать разработку систем лояльности и другие проекты.

В 2024 годц оборот маркетплейса Wildberries увеличился на 60% и превысил 4,1 трлн рублей.

Чистая прибыль Wildberries-Russ достигла 104 млрд рублей, увеличившись более чем в 3,5 раза с 2023 года. Инвестиции в логистическую и IT-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря в 2024 году превысили 150 млрд рублей.