Рубль в понедельник немного опустился к юаню

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль лишь немного опустился, несмотря на рост волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,26 руб., что на 3,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 13 января на 56,46 копейки, до 78,7913 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,7 копейки, до 91,9668 руб./EUR1.

Банк России в I полугодии будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день. С учетом ранее анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

"С начала этого года ежедневные продажи валюты Банком России в рамках операций со средствами Фонда национального благосостояния сократились почти вдвое - до 4,62 млрд рублей с 8,94 млрд рублей во втором полугодии 2025 года. В среду Минфин опубликует объем валютных операций на январь и начало февраля, что определит ежедневные чистые продажи валюты ЦБ на месяц. На среднесрочном горизонте существенное снижение продаж валюты в рамках бюджетного правила, на фоне пониженной рыночной ликвидности, будет способствовать ослаблению рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ РФ формирует фундамент для ослабления рубля в первом полугодии 2026 года, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Первые торги нового года российская валюта начала с ослабления, но сейчас рубль вернулся к уровням конца 2025 года, - пишут аналитики. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,27 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются к доллару США. В среду Минфин должен объявить параметры продаж валюты по бюджетному правилу, которые рискуют значимо вырасти. Однако более важным является сокращение нерегулярных продаж валюты ЦБ с 8,94 до 4,62 млрд руб./сутки - это формирует фундамент для ослабления российской валюты в течение первого полугодия".

Нефть

Цены на нефть отыграли потери первой половины дня и демонстрируют небольшую смешанную динамику вечером в понедельник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $63,5 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,05%, до $59,09 за баррель.

По итогам прошедшей недели цены на Brent и WTI выросли более чем на 3%, показав самый сильный недельный рост с октября прошлого года.

Инвесторы оценивают перспективу восстановления продаж нефти из Венесуэлы на фоне эскалации протестов в Иране, которая может привести к нарушению поставок нефти из этой страны.

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитывались.

Между тем, согласно предыдущему расчету Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 декабря оставалась на прежнем уровне - 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев 12 января находились на отметках 15,94%, 16,5% и 17,69% годовых.