"Газпром" в 2025 году поставил в Китай газа впервые больше, чем в западном направлении

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа, сообщила российская компания.

"По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа (на 24,8% выше показателя 2024 года). Таким образом, компания экспортировала в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья (включая Турцию)", - говорится в сообщении.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа. С 1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

В 2025 году весной плановое летнее техническое обслуживание магистрали было проведено впервые без остановки поставок газа. Также компания регулярно сообщала о новых суточных рекордах поставки газа по магистрали. Регулярное (хоть и даже небольшое) превышение физических поставок над контрактными величинами может быть индикатором стабильных ежедневных поставок. Это особенно важно для потребителя в период текущего отопительного сезона и роста использования топлива.

Россия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай (по трубе и в виде СПГ), обеспечивая около трети его импорта.

