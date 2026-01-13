"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о втором с начала 2026 года историческом рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 12 января. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напоминают российские газовики.

Регулярное (хоть и даже небольшое) превышение физических поставок над контрактными величинами может быть индикатором стабильных ежедневных поставок, отмечает "Газпром", это особенно важно для потребителя в период начавшегося отопительного сезона и роста использования топлива.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно сообщается о превышении годовых контрактных обязательств.

В 2025 году по магистрали экспортировано 38,8 млрд куб. м газа. Магистраль работает на максимальной плановой производительности - в сутки по ней прокачивается более 100 млн кубических метров газа.

Россия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай (по трубе и в виде СПГ), обеспечивая до трети его импорта.