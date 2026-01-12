Поиск

Поставки "Газпрома" в страны Центральной Азии в 2025 году выросли на 22%, в Грузию – на 40%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Поставки российского газа потребителям Центральной Азии - Казахстану, Узбекистану, Киргизии - в 2025 году выросли на 22%, сообщила российская компания в первый рабочий день нового года. В конце прошлого года компания предварительно оценивала этот рост в 20%.

"Газпром" продолжает надежно поставлять газ в ближнее зарубежье. В 2025 году вырос экспорт в Центральную Азию и Закавказье. В частности, компания увеличила поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 22,2%, в Грузию - на 40,4%", - пишет российская компания.

Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия - Центр", которая начала работать в реверсном режиме. В 2023 году "Газпром" поставил в Узбекистан 1,28 млрд куб. м природного газа, в 2024 году - 5,64 млрд куб. м. По данным Минэнерго Казахстана, в 2025 году прокачка российского газа в Узбекистан может вырасти до 6 млрд куб. м.

Киргизия в настоящее время потребляет около 500 млн куб. м газа в год. Для будущих ТЭЦ-2 и ТЭЦ "Бишкексельмаш" с "Газпромом" подписаны долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 года.

"Газпром" участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана, поставки российского газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана.

