Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно снижается в условиях смешанных факторов - сохраняющейся геополитической напряженности, возросших рисков антироссийских санкций Запада, а также растущих мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,2%, причем первый ушел ниже рубежа 2700 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2695,18 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1077,58 пункта (-0,2%); лидируют в снижении акции "Татнефти" (-0,9%), "Полюса" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 января, составляет 78,7913 руб. (+56,46 копейки).

Подешевели также "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Русала" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ВК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

"Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. Мы считаем, что угроза со стороны России продлится долго. Это означает, что мы должны продолжать давление независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения", - сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции в понедельник в шведском Сэлене в рамках конференции по безопасности, сообщил портал Yle.

По ее словам, Финляндия и Швеция предлагают повысить таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России, ввести новые ограничения на экспорт в РФ товаров, таких как предметы роскоши, запретить импорт российских удобрений.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на этой неделе ожидается сохранение повышенной рыночной волатильности, с потенциалом к умеренному восстановлению фондовых индексов. В центре внимания окажутся данные Росстата по инфляции.

Технически индекс МосБиржи протестировал важную поддержку в районе 2700 пунктов, но если внешний фон останется стабильным, а цены на нефть Brent удержатся выше $63 за баррель, можно будет ожидать восстановления индекса к уровням 2740-2800 пунктов, по мере закрытия дивидендных "гэпов". При этом сохранится повышенный спрос на защитные активы на фоне повышенной геополитической напряженности, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с начала недели оказался под давлением корпоративных факторов и отсутствия геополитических сдвигов. Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" упали после закрытия дивидендных реестров по выплатам за 9 месяцев прошлого года. Обе компании в конце 2025 года также подпали под очередные западные санкции.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник проверили на прочность поддержки 2700 пунктов и 1090 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых может предвещать движение в район 2665 пунктов и 1060 пунктов, с рисками смены краткосрочного "бычьего" тренда. Рынок в начале первой полноценной торговой недели 2026 года несколько стабилизировало ралли цен на металлы и акции эмитентов сектора, в то время как геополитический фон остается неопределенным, сдерживая покупателей, отмечает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также констатирует, что рынок остается под давлением негативных геополитических новостей, перспектива мира между Россией и Украиной сейчас выглядит все менее реальной.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий опустился к крепкому уровню поддержки 2700 пунктов, но смог устоять чуть выше, что может послужить хорошим знаком для возможной коррекции. По показателю индекса относительной силы RSI на уровне 29 пунктов российский рынок находится в зоне перепроданности, что также увеличивает шансы на небольшой отскок от уровня 2700 вверх. Однако рынок находится крайне близко к формированию падающего тренда с уровнями поддержки 2700, 2600 и 2500 пунктов, поэтому инвесторам необходимо быть осторожными около текущих значений, предупреждает Лозовой.

Мировые рынки акций

В США накануне индексы акций завершили день приростом на 0,2-0,3%, хотя большую часть торгов они находились в "минусе". Негативным фактором стали сообщения, что министерство юстиции готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В воскресенье Пауэлл сообщил, что обвинения связаны с его заявлениями в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС, добавив, что "эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США".

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Поддержку японскому рынку оказали сообщения, что премьер-министр Санаэ Такаити может объявить досрочные выборы. По данным Kyodo News, та обсуждала эту возможность с одним из высокопоставленных членов Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.

Популярность Такаити в данный момент является высокой, и проведение выборов может усилить парламентское большинство правящей коалиции. Эти сообщения подпитывают ожидания наращивания экономических стимулов властями Японии.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite накануне обновил максимум с июля 2015 года, а объем торгов на фондовых биржах материкового Китая достиг рекорда. Во вторник инвесторы фиксируют прибыли в некоторых секторах, в частности, в оборонном, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $64,39 за баррель (+0,9% и +0,8% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $60,01 за баррель (+0,9% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания рынка остается ситуация в Иране, где продолжаются массовые протесты. Президент США Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. "Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти, отмечает Bloomberg.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США рассматривает в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

В ЕС обсуждаются вопросы об ужесточении санкций в отношении Тегерана и внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил в понедельник официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Ануар аль-Ануни.