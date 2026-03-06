Поиск

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, обновляя максимумы с апреля 2024 года из-за опасений сокращения поставок топлива из ближневосточного региона.

К 16:47 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,51 (5,28%), до $89,92 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки поднимались выше $90 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $6,04 (7,46%), до $87,05 за баррель.

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений после того, как хранилища в топлива в стране оказались заполненными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, страна рассматривает снижение добычи до уровня, который покрывает только её внутренние потребности. Также решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.

