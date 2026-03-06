В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Поиск

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена бензина в США достигла максимума с сентября 2024 года, сообщает Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 5 марта он стоил в среднем $3,32 за галлон (3,8 литра) против $2,98 неделей ранее. В ассоциации отмечают, что бензин обычно дорожает с началом весны ввиду повышения спроса, однако столь сильный недельный рост последний раз наблюдался в марте 2022 года, с началом российской военной операции на Украине.

Цена фьючерсов на бензин за неделю подскочила на 27%, также максимально с марта 2022 года, тогда как фьючерсы на нефть WTI выросли более чем на 20%.

Такая динамика связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные США и Израиль начали военные действия против Ирана. Стороны обмениваются ударами уже седьмой день, что привело к нарушению поставок из стран Персидского залива. Почти полностью остановилось движение судов в Ормузский проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Подорожание бензина в США представляет проблему для президента Дональда Трампа и может стать препятствием для его партии на промежуточных выборах позднее в этом году, отмечает Bloomberg. Трамп неоднократно акцентировал внимание на снижение стоимости топлива, говоря о доминировании страны в энергетической сфере.

Цена на дизельное топливо в Штатах также сильно выросла на этой неделе, впервые почти за два года превысив отметку в $4 за галлон.

