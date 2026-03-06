ММК приостановит добычу на угольной шахте "Чертинская-Коксовая"

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "ММК-Уголь" (входит в состав группы "ММК") принял решение о временной приостановке горных работ на шахте "Чертинская-Коксовая" "в связи с крайне неблагоприятной рыночной ситуацией", говорится в сообщении компании.

Шахта переводится на сухую консервацию.

"Решение о приостановке добычи угля продиктовано рядом внешних факторов, среди которых существенное снижение цен на угольный концентрат, рост издержек, а также сокращение потребления коксующихся углей со стороны металлургических предприятий, - сообщает "ММК-Уголь". - На протяжении последних нескольких кварталов себестоимость добычи угля на "Чертинской-Коксовой" была значительно выше рыночных цен".

По итогам 2025 года на шахте добыли более 1,2 млн тонн рядового угля.

Подавляющее большинство сотрудников шахты будут переведены на другие производственные участки компании "ММК-Уголь", часть будет задействована в поддержании режима сухой консервации.