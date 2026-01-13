ЦБ РФ запустил сервис для анонимного информирования об инсайде и манипулировании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Банк России запустил на своем сайте сервис, через который можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

"Там можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее", - говорится в сообщении ЦБ.

Полученные сведения станут поводом для регулятора изучить ситуацию и при необходимости принять меры.

"Сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения", - отмечает ЦБ.