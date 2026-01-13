Поиск

Meta уволит более 1 тыс. человек в подразделении виртуальной реальности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уволит более 1 тыс. сотрудников подразделения Reality Labs, занимающегося разработками в сфере виртуальной реальности.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции внутреннюю записку, уведомления сотрудникам, подпавшим под сокращение, начнут приходить уже во вторник. Ожидается, что увольнения затронут примерно 10% подразделения, где работает порядка 15 тыс. человек.

"В прошлом году мы сообщали, что перенаправляем часть инвестиций с метавселенной на носимые устройства, заявил представитель компании. - Эти меры являются частью той инициативы, и мы планируем реинвестировать сэкономленные средства в поддержку роста категории носимых устройств в том году".

Reality Labs в том числе разрабатывает шлемы виртуальной реальности, очки с поддержкой ИИ и прочие продукты. С начала работы в 2021 году подразделение потеряло свыше $70 млрд.

Meta Reality Labs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

"Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году

 "Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году

"Лента" приобретет российский бизнес сети гипермаркетов OBI

 "Лента" приобретет российский бизнес сети гипермаркетов OBI

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

Выходец из ЦБ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 24 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });