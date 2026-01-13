Meta уволит более 1 тыс. человек в подразделении виртуальной реальности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уволит более 1 тыс. сотрудников подразделения Reality Labs, занимающегося разработками в сфере виртуальной реальности.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции внутреннюю записку, уведомления сотрудникам, подпавшим под сокращение, начнут приходить уже во вторник. Ожидается, что увольнения затронут примерно 10% подразделения, где работает порядка 15 тыс. человек.

"В прошлом году мы сообщали, что перенаправляем часть инвестиций с метавселенной на носимые устройства, заявил представитель компании. - Эти меры являются частью той инициативы, и мы планируем реинвестировать сэкономленные средства в поддержку роста категории носимых устройств в том году".

Reality Labs в том числе разрабатывает шлемы виртуальной реальности, очки с поддержкой ИИ и прочие продукты. С начала работы в 2021 году подразделение потеряло свыше $70 млрд.