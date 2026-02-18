Поиск

Meta купит "миллионы" чипов у Nvidia в рамках расширенного партнерства в сфере ИИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) объявила о новом долгосрочном сотрудничестве с Nvidia Corp., в рамках которого Nvidia будет поставлять Meta оборудование для развития ее центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Meta намерена закупить у Nvidia миллионы чипов Blackwell и Rubin, а также центральные процессоры Grace и Vera. Компания использует чипы Nvidia уже много лет, и теперь станет первой, кто внедрит центральные процессоры Grace в дата-центры как самостоятельный продукт, а не в составе серверов.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако эксперты оценивают ее в десятки миллиардов долларов.

"Сумма сделки, несомненно, исчисляется десятками миллиардов долларов, - сказал CNBC аналитик Creative Strategies Бен Баджарин. - Мы ожидаем, что значительная часть капитальных расходов Meta пойдет на закупку продукции Nvidia".

В январе Meta сообщила, что планирует потратить до $135 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в 2026 году.

Meta Nvidia США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

 Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг Telegram

Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

 Глава Минцифры заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в Telegram

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });