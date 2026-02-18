Meta купит "миллионы" чипов у Nvidia в рамках расширенного партнерства в сфере ИИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) объявила о новом долгосрочном сотрудничестве с Nvidia Corp., в рамках которого Nvidia будет поставлять Meta оборудование для развития ее центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Meta намерена закупить у Nvidia миллионы чипов Blackwell и Rubin, а также центральные процессоры Grace и Vera. Компания использует чипы Nvidia уже много лет, и теперь станет первой, кто внедрит центральные процессоры Grace в дата-центры как самостоятельный продукт, а не в составе серверов.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако эксперты оценивают ее в десятки миллиардов долларов.

"Сумма сделки, несомненно, исчисляется десятками миллиардов долларов, - сказал CNBC аналитик Creative Strategies Бен Баджарин. - Мы ожидаем, что значительная часть капитальных расходов Meta пойдет на закупку продукции Nvidia".

В январе Meta сообщила, что планирует потратить до $135 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в 2026 году.