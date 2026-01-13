Поиск

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует изменить форму отчетности банков о трансграничных переводах физических лиц, расширить перечень подотчетных операций, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

Соответствующие изменения планируется внести в указание Банка России от 10 апреля 2023 года №6406-У.

Необходимость изменения формы отчетности о трансграничных переводах физлиц Банк России объясняет новыми экономическими явлениями, подлежащими отражению в платежном балансе РФ. "В частности, в целях развития и углубления детализации статистики трансграничных переводов физических лиц, являющейся особо востребованной в текущей экономической ситуации, а также для более корректного отражения экономических явлений в платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге РФ, расширен перечень кодов видов операций, используемых при составлении отчетности", - говорится в пояснительной записке к проекту нормативного акта.

В частности, перечень подотчетных операций предлагается расширить за счет предоставления сведений об оплате компьютерных игр и компьютерных услуг, о страховых взносах и выплатах, об оплате услуг связи, о штрафах и выплатах, связанных с возмещением ущерба, о материальной помощи. Данные о расчетах за товары могут быть конкретизированы за счет предоставления информации о приобретении изделий в интернет-магазинах и о покупке легковых автомобилей. Кроме того, ЦБ предлагает разделить на отдельные графы сведения о покупке и продаже цифровой валюты, а также данные о сделках с утилитарными цифровыми правами.

Цифровой валютой в рамках составления отчетности признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся и обращающихся в информационной системе на основе распределенного реестра, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве инвестиций и средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства (или международной денежной или расчетной единицей).

Цифровыми правами признаются допущенные к обращению в РФ утилитарные цифровые права, а также иные подобные активы - невзаимозаменяемые токены (NFT) - с уникальным идентификационным кодом, записанным в распределенном реестре.

ЦБ также хочет дополнить или модифицировать перечень граф в отчетности о трансграничных переводах физлиц за счет предоставления данных о резидентстве отправителя и получателя перевода, о способе, виде и источнике транзакции, а также о сумме комиссии за операцию. В качестве источника перевода могут быть указаны наличные денежные средства, банковский счет, платежная или предоплаченная карта, электронные денежные средства.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

 ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });