ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует изменить форму отчетности банков о трансграничных переводах физических лиц, расширить перечень подотчетных операций, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

Соответствующие изменения планируется внести в указание Банка России от 10 апреля 2023 года №6406-У.

Необходимость изменения формы отчетности о трансграничных переводах физлиц Банк России объясняет новыми экономическими явлениями, подлежащими отражению в платежном балансе РФ. "В частности, в целях развития и углубления детализации статистики трансграничных переводов физических лиц, являющейся особо востребованной в текущей экономической ситуации, а также для более корректного отражения экономических явлений в платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге РФ, расширен перечень кодов видов операций, используемых при составлении отчетности", - говорится в пояснительной записке к проекту нормативного акта.

В частности, перечень подотчетных операций предлагается расширить за счет предоставления сведений об оплате компьютерных игр и компьютерных услуг, о страховых взносах и выплатах, об оплате услуг связи, о штрафах и выплатах, связанных с возмещением ущерба, о материальной помощи. Данные о расчетах за товары могут быть конкретизированы за счет предоставления информации о приобретении изделий в интернет-магазинах и о покупке легковых автомобилей. Кроме того, ЦБ предлагает разделить на отдельные графы сведения о покупке и продаже цифровой валюты, а также данные о сделках с утилитарными цифровыми правами.

Цифровой валютой в рамках составления отчетности признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся и обращающихся в информационной системе на основе распределенного реестра, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве инвестиций и средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства (или международной денежной или расчетной единицей).

Цифровыми правами признаются допущенные к обращению в РФ утилитарные цифровые права, а также иные подобные активы - невзаимозаменяемые токены (NFT) - с уникальным идентификационным кодом, записанным в распределенном реестре.

ЦБ также хочет дополнить или модифицировать перечень граф в отчетности о трансграничных переводах физлиц за счет предоставления данных о резидентстве отправителя и получателя перевода, о способе, виде и источнике транзакции, а также о сумме комиссии за операцию. В качестве источника перевода могут быть указаны наличные денежные средства, банковский счет, платежная или предоплаченная карта, электронные денежные средства.