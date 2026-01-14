Поиск

ЦБ РФ хочет собирать с банков данные о числе клиентов для целей формирования списка СЗКО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 2027 года введет новую форму отчетности банков для оценки масштаба клиентской базы при определении их системной значимости.

Регулятор во вторник разместил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в указание Банка России от 10 апреля 2023 года №6406-У".

Банк России планирует добавить в форму отчетности "Расшифровки отдельных показателей деятельности" раздел о количестве клиентов кредитных организаций. Банки будут отчитываться о количестве уникальных активных клиентов - физических лиц, уникальных активных клиентов - юридических лиц и уникальных активных клиентов - индивидуальных предпринимателей.

Уникальным активным клиентом - физлицом признается клиент, имеющий действующий договор с кредитной организацией, для которого выполняется хотя бы одно из следующих условий: среднегодовой остаток денежных средств на текущем, депозитном, ином счете клиента на отчетную дату составляет более 10 тыс. рублей, клиент совершил по своей инициативе хотя бы одну операцию (платеж, перевод, снятие/пополнение средств, инвестиционную или иную операцию) за последние 90 дней до отчетной даты, на отчетную дату клиент имеет хотя бы один действующий финансовый продукт.

Уникальным активным клиентом - юридическим лицом признается клиент, имеющий действующий договор, для которого выполняется хотя бы одно из следующих условий: среднегодовой остаток денежных средств на расчетном, депозитном и ином счете клиента на отчетную дату составляет более 100 тыс. рублей, среднемесячный кредитовый оборот по расчетным счетам за 90 дней, предшествующих отчетной дате, составляет более 100 тыс. рублей, на отчетную дату клиент имеет хотя бы один действующий финансовый продукт.

В пояснительной записке ЦБ отметил, что новый раздел вводится в целях оценки масштаба клиентской базы кредитной организации (банковской группы) для определения системной значимости в рамках реализации новой концепции методики определения СЗКО, построенной на количественных показателях, рассчитываемых на основе данных регулярной отчетности. Этот раздел будут составлять банки с активами более 500 млрд рублей за первое полугодие и год.

ЦБ в мае 2025 года представил новую методику определения СЗКО, которая будет учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Крупнейшие банки будут распределяться по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планирует начать в 2027 году, а с 2028 года регулятор запустит график постепенного выхода на установленный уровень надбавок.

