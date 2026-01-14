Поиск

Рубль утром стабилен в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китайский юань почти не меняется на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

Факторы поддержки рубля превалируют в среду, диапазон 11-11,5 руб. за юань останется актуальным, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Национальной валюте пока не удалось воспользоваться как сезонным снижением спроса на валюту со стороны импортеров, так и улучшением ситуации на рынке энергоносителей, отмечает аналитик.

"На наш взгляд, в среду диапазон 11-11,5 руб. останется актуальным для китайской валюты, а факторы пониженного спроса и локальных максимумов в ценах на нефть могут преобразоваться в отступление юаня к его нижней границе, - пишет Зварич. - Из новостных триггеров отметим публикацию объемов продажи валюты ЦБ в январе, а также данные по недельной инфляции, которые выйдут уже после окончания торгов в валютной секции и могут определить динамику рубля в четверг".

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста по итогам четырех сессий подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $65,06 за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,67%, до $60,73 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

При этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.

