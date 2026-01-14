РФ в 2025 году обновила рекорд по выручке от экспорта овса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала овса почти на $62 млн, обновив рекорд, установленный в 2024 году, - $59,3 млн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

При этом центр отмечает, что данные по поставкам в ЕАЭС - за 10 месяцев 2025 года.

В натуральном выражении экспорт превысил 280 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

Наиболее крупным покупателем стал Китай, импортировавший российского овса более чем на $56 млн. Затем следуют Монголия (около $4 млн) и ОАЭ (свыше $600 тыс.).

По предварительным данным Росстата, РФ в 2025 году собрала 3,8 млн тонн овса, что на 25,8% больше, чем в 2024 году. Его урожайность выросла до 22,7 ц/га с 19 ц/га годом ранее.

Лидерами по сбору овса стали Алтайский край (538,6 тыс. тонн), Красноярский край (352,1 тыс. тонн), Новосибирская область (242,3 тыс. тонн), Тюменская область (199,2 тыс. тонн) и Башкирия (179,7 тыс. тонн).