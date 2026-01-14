Минфин РФ перенес публикацию данных о предстоящих операциях с валютой/золотом "на ближайшие дни"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ сообщил о переносе январской публикации данных об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота на ближайшие дни.

Публикация соответствующего пресс-релиза переносится в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов, говорится в сообщении министерства.

Ежедневные продажи с 5 декабря по 15 января составляют 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей). Это самый большой объем продаж в день с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).