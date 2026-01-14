Поиск

В Китае в декабре продажи автомобилей упали на 6,2% в годовом исчислении

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Китае в декабре 2025 года продажи автомобилей сократились на 6,2% к декабрю 2024 года, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 7,2% и составила 1,71 млн единиц.

Китай в декабре экспортировал 753 тысячи машин, что на 49,2% выше показателя за декабрь 2024 года. Зарубежные поставки NEV составили 300 тысяч, увеличившись в 2,2 раза, при этом темпы роста в 100% и более фиксировались восьмой месяц подряд.

За весь 2025 год продажи автомобилей в КНР выросли на 9,4%, до рекордных 34,4 млн, продажи NEV - на 28,2%, до 16,49 млн. Производство составило 34,531 млн (+10,4%), в том числе NEV - более 16,626 млн (+29%).

Экспорт за 2025 год увеличился на 21,1% и составил 7,1 млн автомобилей, поставки NEV выросли вдвое - до 2,62 млн.

CAAM прогнозирует замедление темпов роста продаж автомобилей в 2026 году до 1% (NEV - до 15,2%) на фоне ослабления спроса и сохранения высокой геополитической и экономической неопределенности. Экспорт, как ожидается, увеличится на 4,3%.

CAAM Китай КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель

Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

 Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

 ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8129 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });