В Китае в декабре продажи автомобилей упали на 6,2% в годовом исчислении

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Китае в декабре 2025 года продажи автомобилей сократились на 6,2% к декабрю 2024 года, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 7,2% и составила 1,71 млн единиц.

Китай в декабре экспортировал 753 тысячи машин, что на 49,2% выше показателя за декабрь 2024 года. Зарубежные поставки NEV составили 300 тысяч, увеличившись в 2,2 раза, при этом темпы роста в 100% и более фиксировались восьмой месяц подряд.

За весь 2025 год продажи автомобилей в КНР выросли на 9,4%, до рекордных 34,4 млн, продажи NEV - на 28,2%, до 16,49 млн. Производство составило 34,531 млн (+10,4%), в том числе NEV - более 16,626 млн (+29%).

Экспорт за 2025 год увеличился на 21,1% и составил 7,1 млн автомобилей, поставки NEV выросли вдвое - до 2,62 млн.

CAAM прогнозирует замедление темпов роста продаж автомобилей в 2026 году до 1% (NEV - до 15,2%) на фоне ослабления спроса и сохранения высокой геополитической и экономической неопределенности. Экспорт, как ожидается, увеличится на 4,3%.