Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в среду отскочил вверх в рамках коррекции на сообщении Bloomberg о планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом Владимиром Путиным.

Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов.

К 13:00 индекс МосБиржи рос на 0,4% до 2706,5 пункта, индекс РТС рос на 0,4% до 1081,27 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 января, составляет 78,8527 рубля (+6,14 копейки).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Норникеля" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ВК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Источники Bloomberg сообщили, что подготовка поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию продолжается, визит может состояться в январе.

Президент США Дональд Трамп в эфире CNN рекомендовал американским гражданам покинуть Иран. Комментируя предыдущие заявления по Ирану, он не уточнил, как США готовы помочь участникам протестов в иранских городах.

Президент США еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам источников издания, Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана и проводит встречи с помощниками, чтобы определиться. Возможные опции - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь в интернете ресурсам, выступающим против Тегерана.

WSJ со ссылкой на источники сообщила, что власти Саудовской Аравии, Омана и Катара стремятся убедить администрацию США не наносить удары по Ирану, поскольку это станет ударом по нефтяным рынкам, а также в конечном счете по экономике США. Также в публикации говорится, что эти арабские государства опасаются негативных последствий и для самих себя. В частности, власти этих арабских стран Персидского залива полагают, что Иран в случае кризиса может предпринять действия против нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций остается во власти геополитических новостей, которые с начала недели не подавали позитивных сигналов. К концу февраля ЕС планирует утвердить новый санкционный пакет против России. Однако активных распродаж может и не случиться, так как локальные инвесторы перестали резко реагировать на подобные новости.

В то же время новости о вероятном продолжении переговорного процесса по Украине между США и Россией вызвали краткосрочный всплеск покупок. Вечером, после закрытия основной сессии "Мосбиржи", выйдут данные Росстата по инфляции с 1 по 12 января.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду неоднозначный: настроения на рубежных рынках разнонаправленные, а цены на нефть корректируются вниз после роста. В то же время продолжается ралли на рынке драгметаллов, где цены на золото и серебро обновили максимумы. Мировые рынки ждут развития ситуации вокруг Ирана, а также решения Верховного суда США по пошлинам Трампа.

На рынке акций днем отмечался спекулятивный отскок на новостях СМИ о планах визита спецпосланника президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи отскочил выше 2700 пунктов, но если эта поддержка вновь не устоит, то откроется дорога к движению в район 2655 пунктов, что поставит под вопрос актуальность начатого в октябре восходящего тренда. Для индекса РТС поддержкой выступает уровень 1070 пунктов, считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, покупателей на рынке акций сдерживает геополитическая неопределенность, угрозы новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, а также рост вероятности новых мировых конфликтов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, ближе к полудню на рынке акций начался спекулятивный рост, вероятно, из-за сообщения о якобы готовящемся визите спецпосланника президента США в Москву в этом месяце. Ранее без подпитки позитивными геополитическими новостями индекс МосБиржи демонстрировал умеренную негативную динамику. Нефтегазовый сегмент остается под давлением из-за санкционной риторики США и ЕС и отсутствия конкретики по теме продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, разочаровывает отсутствие покупок отечественных акций на фоне ралли в последние дни нефти, вызванного страхами снижения мировых поставок на фоне усиления давления США на Иран. Нефть поднималась выше сильного сопротивления $65 за баррель Brent, но в среду в ней наметились признаки коррекции. Особо рисковым инвесторам можно присоединяться к нисходящему движению нефти при возврате цен Brent под отметку $65 за баррель. Но короткие "стопы" обязательны - стоит учитывать, что удар по Ирану может спровоцировать выброс котировок в район $70, причем сама атака может произойти ночью, в неторгуемое время, предупреждает Соколов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,2-0,5%, DAX просел на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%).

Японский рынок второй день подряд обновил исторический максимум.

Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%, по данным Trading Economics.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным. Это максимальный показатель примерно за пять лет.

На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вниз после роста по итогам четырех сессий подряд.

К 13:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $65,28 за баррель (+2,5% накануне), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3% до $60,97 за баррель (+2,8% во вторник).

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

При этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Трамп обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он в Truth Social.

Протесты в Иране могут негативно отразиться на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти из-за краткосрочного сокращения поставок, пишут аналитики Citi. По их оценкам, цена нефти Brent может подняться до $70 за баррель в ближайшие три месяца. При этом эксперты банка отмечают, что протесты пока не распространились на основные нефтедобывающие районы Ирана, что ограничило их влияние на фактические поставки.

Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых таможенных тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "Росгосстраха" (+14%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+7,8%), ПАО "Русолово" (+7,7%), ПАО "НПО "Наука" (+7%), ПАО "Группа Аренадата" (+5,3%), "Селигдара" (+4,9%).

Подешевели после отсечки дивидендов за III квартал акции ПАО "Евротранс" (-8,5%, до 135,2 рубля; выплаты - 9,17 рубля на бумагу), также просели бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,9% и -2% "префы"), ПАО "Диасофт" (-2,8%), "Белона" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 составил 36,92 млрд рублей (из них 5,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,03 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,94 млрд рублей на акции "Русала").