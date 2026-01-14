В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские гостиничные операторы почти вытеснили иностранные компании с российского рынка - по итогам 2025 года четыре первые позиции занимают российские компании, причем число номеров под их управлением выросло в разы, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"До 2022 года в пятерке лидеров были сети Accor (9870 номеров), Radisson (9006), International Hilton Group (6650), Azimut (6326), Marriott (6195). В 2025: российские Azimut (12153), Cosmos (10608), Mantera (7213), Amaks (6435) и лишь одна иностранная сеть - Accor, число номеров под управлением которой снизилось почти втрое, до 3515. Число номеров под управлением Azimut выросло вдвое, а Cosmos - в 2,5 раза", - сообщил РСТ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

Как напоминают в союзе, 2022 год стал для гостиничной индустрии России шоком из-за ухода или приостановки работы некоторых мировых гостиничных операторов и OTA-платформ, смены парадигмы спроса на отели, а также отключения от глобальных каналов продаж и IT-решений. Следующие два года стали периодом взрывного роста числа российских операторов: в 2025 году доля ведущих российских сетей на гостиничном рынке страны составила 63%, а к 2030 году она может вырасти до 76%.

По данным CMWP, этому способствовал целый ряд причин и, прежде всего, высвобождение рынка в связи с уходом или сокращением присутствия глобальных сетей, а также стабильность внутреннего спроса плюс государственная поддержка девелоперских проектов в сфере туризма.

Как отмечает партнер CMWP Марина Усенко, развитие рынка сетевых операторов в России происходит преимущественно за счет увеличения портфелей крупных российских сетей, тогда как доля рынка международных операторов продолжает снижаться по мере сокращения доступа к каналам продаж и прочим централизованным услугам, что является критичным для любого собственника сетевого отеля.

"Однако вполне естественное стремление федеральных сетей к максимальному увеличению доли рынка в отсутствие жесткой конкуренции со стороны глобальных сетей несет в себе риски снижения эффективности операционного управления отелями", - говорит она.

По словам вице-президента РСТ, управляющего партнера Cronwell Hospitality Group Алексея Мусакина, такие риски действительно есть. "Однако это не столько вопрос к отсутствию международных сетей в России, сколько к росту индустрии как таковой. Резкий рост числа отечественных сетевых отелей рождает и проблемы, тем более в условиях нехватки персонала, особенно квалифицированного. С аналогичными проблемами столкнулись в свое время и международные сетевые гостиничные компании, когда началось их активное расширение в страны Азии, Африки", - сказал он через пресс-службу РСТ.

"Быстро наращивать объемы и одновременно удерживать качество обслуживания трудно, на это требуется время. И здесь не так важна конкуренция с международными сетями, сколько внутри нашего рынка. Мы и сейчас видим на примере отдельных городов, как серьезно в них конкурируют отели одинакового уровня. Хотя, безусловно, отсутствие международных сетей, профессиональных контактов с ними тормозит развитие индустрии в целом", - добавил Мусакин.

По данным CMWP, к 2030 году объем номерного фонда в сетевых гостиницах России может увеличиться более чем вдвое. По состоянию на конец 2025 года общее количество номеров в сетевых гостиницах в стране составило 79 тысяч, а прогнозируемый прирост в 2030 году составит 80 тысяч номеров.