ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили оценку, впервые озвученную еще в августе.

ОПЕК в актуальном отчете не стала менять прогнозы по спросу на нефть в целом, сохранив их для 2025 года на уровне 105,14 млн б/с (прирост к 2024 году - около 1,3 млн б/с), для 2026 года - на уровне 106,52 млн б/с.

Альянс также дал первую оценку по нефтяному спросу на 2027 год - 107,86 млн б/с, что предусматривает рост к прогнозному уровню 2026 года на 1,34 млн б/с.

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,23 млн б/с прироста, в 2027-м - 1,24 млн б/с. В то же время, страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 150 тыс. б/с, в 2027-м - 100 тыс. б/с.

По предварительным данным за ноябрь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 4 млн баррелей - до 2,84 млрд баррелей. Это на 77,6 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 0,3 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 101,5 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли к октябрю на 8,1 млн баррелей, до 1,346 млрд баррелей, нефтепродуктов - снизились на 4,1 млн баррелей, до 1,494 млрд баррелей.