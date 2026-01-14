ОПЕК отметила снижение экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре на 5%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в ноябре составил в среднем 6,3 млн баррелей в сутки (б/с), что на 337 тысяч б/с, или 5%, меньше, чем в октябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

К ноябрю 2024 года экспорт снизился на 78 тысяч б/с, или примерно на 1%.

Экспорт через систему "Транснефти" в ноябре снизился относительно предыдущего месяца на 249 тысяч б/с, или более чем на 6%, до 3,9 млн б/с. Однако это соответствует уровню экспорта в ноябре-2024.

Поставки из портов Балтийского моря в ноябре снизились на 165 тыс. б/с, или на 10%, до 1,4 млн б/с. В частности, экспорт через Приморск сократился на 122 тыс. б/с, или почти на 12%, до примерно 0,9 млн б/с; из Усть-Луги - на 43 тыс. б/с, или на 8%, до 515 тыс. б/с.

Экспорт нефти из порта Новороссийск снизился в ноябре к октябрю на 138 тыс. б/с, или примерно на 18%, до 614 тыс. б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в ноябре снизилась к октябрю на 21 тыс. б/с, до 165 тыс. б/с. Это на 148 тыс. б/с, или примерно на 47% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в ноябре практически не изменился к октябрю и остался на уровне 600 тыс. б/с. Это на 29 тыс. б/с, или примерно на 5% меньше, чем в ноябре-2024. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино вырос на 74 тыс. б/с, или почти на 8%, и превысил 1 млн б/с. Данный показатель на 167 тыс. б/с, или более чем на 19% выше уровня ноября-2024.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в ноябре составила 234 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы составили на 76 тыс. б/с, из Де-Кастри - 158 тыс. б/с.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 15 тыс. б/с, или примерно на 15%, до 84 тыс. б/с. Данный показатель на 9% меньше, чем в ноябре-2024.

Экспорт нефти из Центральной Азии (не считая маршрута через КТК) в ноябре составил в среднем 219 тыс. б/с, что примерно на 3% меньше уровня октября и на 6% меньше показателя аналогичного месяца 2024 года.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился к октябрю на 141 тыс. б/с, или более чем на 9%, до 1,3 млн б/с. Относительно ноября-2024 поставки были выше на 34 тыс. б/с. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в ноябре вырос на 49 тыс. б/с, или почти на 10%, до 550 тыс. б/с. Это на 106 тыс. б/с, или на 16% меньше, чем в ноябре-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре вырос к октябрю на 131 тысячу б/с, или почти на 7%, до 2 млн б/с. Этот показатель на 105 тысяч б/с, или на 5% ниже уровня за аналогичный месяц 2024 года. Рост поставок в ноябре обусловлен высокими объемами экспорта большинства основных нефтепродуктов, за исключением вакуумного газойля.