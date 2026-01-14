Поиск

ФТС в 2025 году перечислила в бюджет РФ более 5,9 трлн рублей - 99% от плана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году выполнила задание по перечислениям в бюджет более чем на 99%, говорится в сообщении ФТС.

Как сообщалось, плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2025 год составляло 5 трлн 965,9 млрд рублей.

Таким образом, ФТС перечислила в бюджет в 2025 году более 5,9 трлн рублей.

В 2024 году ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 349 млрд рублей (также 99% от планового задания), в 2023 году - более 6,6 трлн рублей, в 2022 году - 6,2 трлн рублей, в 2021 году - около 7,2 трлн рублей.

ФТС
