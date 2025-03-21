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ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба в 2024 году перечислила в бюджет 7,349 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее, заявил глава ведомства Валерий Пикалев, выступая на коллегии службы.

"В доход федерального бюджета перечислена внушительная сумма - 7,349 трлн рублей (...), это на 11% больше, чем в прошлом году. И размер собранных платежей стал максимальным по сравнению с предыдущими периодами. Отставание от прогнозного задания составило менее 1%, это примерно 71 млрд рублей", - сказал он.

Плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет на 2025 год составляет 8,167 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, сообщил Пикалев, добавив, что "уже сегодня мы видим много рисков при формировании доходов бюджета".

В 2023 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,6229 трлн млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

ФТС Валерий Пикалев
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