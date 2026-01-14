Частные инвесторы в 2025 г. вложили в ценные бумаги на МосБирже рекордные 2,5 трлн руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже за 2025 год увеличилось на 5 млн - до 40,1 млн, говорится в сообщении торговой площадки.

Физлица за год увеличили число открытых счетов на 11,7 млн, до 76 млн.

Сделки на фондовом рынке МосБиржи в 2025 году заключали 10,2 млн человек, ежемесячно в среднем - 3,5 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 70,7%, облигациями - 31,3%, на срочном рынке - 56,5%.

Частные инвесторы в 2025 году вложили в ценные бумаги на МосБирже 2,5 трлн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Из них вложения в облигации составили более 2,1 трлн рублей (73,5% - в корпоративные облигации, 26,5% - в ОФЗ и региональные облигации), в биржевые фонды - 198,6 млрд, в акции - 186,6 млрд.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2025 год увеличилось на 223,3 тыс., до 6,2 млн. Оборот на них вырос на 903,6 млрд рублей, до 3,8 трлн рублей. В структуре оборота 61,2% - сделки с акциями, 16% - с облигациями, 22,8% - с биржевыми фондами.

Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец 2025 года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (27,8% и 6,7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (13,7%), "Газпрома" (13,2%), ВТБ (8,1%), "Т-Технологий" (7,03%), X5 Retail Group (6,3%), "Яндекса" (6,2%), "Полюса" (5,6%) и "Норникеля" (5,5%).

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов на конец 2025 года: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (43,5%), AKMM (21,4%), SBMM (20,5%), BCSD (2,8%) и AMNR (2,3%), в облигации с плавающим купоном AKFB (2,6%) и TPAY (1,5%), активно управляемые фонды облигаций AKMB (2,5%) и российских акций AKME (1,4%), а также фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (1,5%).

Доля утренней и вечерней сессий, а также торгов в выходные в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в прошлом году составила 27%. Частные инвесторы стали основными участниками утренней (с долей 84,3%) и вечерней сессий (с долей 78,4%).