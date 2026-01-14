Поиск

Частные инвесторы в 2025 г. вложили в ценные бумаги на МосБирже рекордные 2,5 трлн руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже за 2025 год увеличилось на 5 млн - до 40,1 млн, говорится в сообщении торговой площадки.

Физлица за год увеличили число открытых счетов на 11,7 млн, до 76 млн.

Сделки на фондовом рынке МосБиржи в 2025 году заключали 10,2 млн человек, ежемесячно в среднем - 3,5 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 70,7%, облигациями - 31,3%, на срочном рынке - 56,5%.

Частные инвесторы в 2025 году вложили в ценные бумаги на МосБирже 2,5 трлн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Из них вложения в облигации составили более 2,1 трлн рублей (73,5% - в корпоративные облигации, 26,5% - в ОФЗ и региональные облигации), в биржевые фонды - 198,6 млрд, в акции - 186,6 млрд.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2025 год увеличилось на 223,3 тыс., до 6,2 млн. Оборот на них вырос на 903,6 млрд рублей, до 3,8 трлн рублей. В структуре оборота 61,2% - сделки с акциями, 16% - с облигациями, 22,8% - с биржевыми фондами.

Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец 2025 года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (27,8% и 6,7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (13,7%), "Газпрома" (13,2%), ВТБ (8,1%), "Т-Технологий" (7,03%), X5 Retail Group (6,3%), "Яндекса" (6,2%), "Полюса" (5,6%) и "Норникеля" (5,5%).

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов на конец 2025 года: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (43,5%), AKMM (21,4%), SBMM (20,5%), BCSD (2,8%) и AMNR (2,3%), в облигации с плавающим купоном AKFB (2,6%) и TPAY (1,5%), активно управляемые фонды облигаций AKMB (2,5%) и российских акций AKME (1,4%), а также фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (1,5%).

Доля утренней и вечерней сессий, а также торгов в выходные в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в прошлом году составила 27%. Частные инвесторы стали основными участниками утренней (с долей 84,3%) и вечерней сессий (с долей 78,4%).

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });