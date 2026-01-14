Рынок акций РФ в среду превысил 2700 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2702,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1083,61 пункта (+0,6%); лидерами роста выступили бумаги "МТС" (+2,4%), "Татнефти" (+2,2%) и "префы" "Транснефти" (+2,1%), но подешевели акции "ВК" (-1,5%), "Полюса" (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 января, составил 78,5711 руб. (-28,16 копейки).

