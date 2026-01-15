Норвегия в 2025 году стала основным покупателем пшеничной клейковины в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Норвегия в 2025 году импортировала из РФ пшеничной клейковины (глютена) на сумму более $11 млн, что составило почти половину российских поставок. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Вторым крупным покупателем стала Турция (более $3,5 млн). Топ-3 замыкает Саудовская Аравия (более $2,4 млн).

По итогам года экспортная выручка РФ от пшеничной клейковины превысила $23 млн, что в 2,6 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли в 2,3 раза, почти до 20 тыс. тонн.

Центр уточнил, что показатели по поставкам ЕАЭС - за 11 месяцев 2025 года.

"Агроэкспорт" также сообщил, что в 2024 году мировой экспорт пшеничной клейковины превысил $1,6 млрд. В тройку крупнейших поставщиков входят Китай, Бельгия и Германия.

Пшеничная клейковина используется в производстве хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, а также как замена животного белка при производстве растительных продуктов питания и мясных альтернатив.