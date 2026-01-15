Mitsubishi Electric продаст сегмент автокомпонентов за $1,9 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Японская Mitsubishi Electric Corp. продаст сегмент автомобильных компонентов и планирует запросить заявки на него, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, первый раунд приема заявок от потенциальных покупателей, включая других поставщиков автокомпонентов и фонды прямых инвестиций, продлится до 26 января.

Цена продажи может составить 200-300 млрд иен ($1,3-1,9 млрд), заявил один из источников.

В апреле 2024 года Mitsubishi Electric выделила автомобильный сегмент в дочернее предприятие и дала понять, что выйдет из бизнеса в сфере автомобильных навигационных систем.

Цель Mitsubishi Electric - отделить низкорентабельный бизнес на рынке автокомпонентов, чтобы увеличить собственную прибыль и перераспределить управленческие ресурсы, говорят источники. В первом полугодии текущего фингода (апрель-сентябрь 2025 года) выручка подразделения составила 423 млрд иен, операционная рентабельность - около 5% (у всей Mitsubishi Electric - 8,2%).

На запрос комментариев в Mitsubishi Electric ответили, что привержены повышению эффективности управления и развитию бизнес-портфеля.

Сегмент автокомпонентов в числе прочего поставляет инверторы и двигатели для электромобилей и гибридов, а также мультимедийные системы для машин. Это рынки, где наблюдается жесткая конкуренция в контексте затрат, отмечает агентство. Ситуацию усугубляет охлаждение мирового рынка электромобилей.