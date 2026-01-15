Поиск

Путин отметил тесную координацию России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия тесно координируются в рамках ОПЕК+, что способствует стабилизации нефтяного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Через месяц исполнится сто лет установления дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Двустороннее партнерство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он отметил, что Россия приветствует решение королевства выступить в качестве страны-гостя на июньском Петербургском международном экономическом форуме.

"Важно также, что Саудовская Аравия планирует принять международный музыкальный конкурс "Интервидение", возрожденный по инициативе нашей страны", - сказал президент РФ.

