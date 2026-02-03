Путин обсудил с саудовским наследным принцем добычу нефти и двустороннее сотрудничество

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, главой правительства Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии отмечаемого 19 февраля сего года 100-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Саудовской Аравией с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер. Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

"Обсуждены также ход совместной работы в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика", - информирует пресс-служба.

Личные контакты двух лидеров будут продолжены.