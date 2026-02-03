Поиск

Путин обсудил с саудовским наследным принцем добычу нефти и двустороннее сотрудничество

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, главой правительства Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии отмечаемого 19 февраля сего года 100-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Саудовской Аравией с удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер. Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

"Обсуждены также ход совместной работы в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, актуальная международная и региональная проблематика", - информирует пресс-служба.

Личные контакты двух лидеров будут продолжены.

Владимир Путин ОПЕК Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

 Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

Направлено в суд дело экс-губернатора Курской области Смирнова о взятках на 20 млн рублей, в период когда он был замглавы региона

Ученицу ранили ножом в одной из школ Красноярского края

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

 Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

Ученые во вторник зафиксировали на Солнце восемь сильных вспышек

Новак отметил, что о возможном отказе Индии от нефти из РФ пока есть только публичные заявления

Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

 Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

 Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });