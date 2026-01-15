Поиск

Южная Корея в 2025 году снизила импорт рыбы из РФ на 3,6% до 270,7 тыс. т

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южная Корея в 2025 году импортировала из РФ 270,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 3,6% меньше, чем в 2024 году (280,1 тыс. тонн), следует из данных таможенной статистики республики.

Однако экспортная выручка выросла до $943,2 млн с $897,5 млн в 2024 году.

Несмотря на снижение объемов, РФ удалось сохранить второе место среди основных поставщиков этой продукции на корейский рынок после Китая. Китай в 2025 году экспортировал в Южную Корею 330,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (на $1,14 млрд) против 326,9 тыс. тонн (на $1,1 млрд) за год до этого.

Кроме того, крупными поставщиками рыбы в Южную Корею являются Вьетнам (134,6 тыс. тонн в 2025 году против 131,7 тыс. тонн в 2024 году), Норвегия (83,98 тыс. против 71,5 тыс. тонн соответственно), Япония (55 тыс. против 31,7 тыс. тонн).

По данным Россельхознадзора, в 2025 году РФ экспортировала более 1,5 млн тонн рыбы и морепродуктов.

