Крупнейшие банки США вернули акционерам рекордные $140 млрд в 2025 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Шестерка ведущих банков США за 2025 год выплатила акционерам свыше $140 млрд в виде дивидендов и выкупа акций на фоне смягчения требований к достаточности капитала.

Это новый рекорд. Предыдущий был установлен в 2019 году, пишет Bloomberg.

В частности, JPMorgan Chase & Co. за минувший год выкупил собственные акции на сумму более $30 млрд, а Citigroup Inc. в третьем квартале увеличил buyback в пять раз по сравнению с тем же периодом предыдущего года после успешного прохождения стресс-тестов.

Руководство банков рассчитывает сохранить высокий уровень выплат акционерам и в текущем году. Так, глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон накануне заявил, что его банк "сохранит динамичный подход" к выкупу акций.