Бункеровщики за отсрочку введения ограничений эксплуатации судов по возрасту и поэтапное обновление флота

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Участники российского рынка бункеровочных услуг предупреждают о негативных последствиях ввода ограничений эксплуатации судов-бункеровщиков по критериям возраста, предлагают законодательно установить обоснованную поэтапность обновления флота по типам судов с учетом возможностей российской судостроительной отрасли.

СРО "Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков" направила обращения к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и руководителям профильных министерств и ведомств. В письмах, с текстом которых ознакомился "Интерфакс", ассоциация указывает на необходимость доработки подготовленного Минтрансом РФ законопроекта, предусматривающего жесткие административные ограничения на эксплуатацию судов по возрастному критерию и введение запрета на заход в морские порты судов возрастом старше 40 лет.

Ассоциация в целом поддерживает необходимость поэтапного обновления флота, однако указывает, что предлагаемые меры носят исключительно запретительный характер, вводятся без поэтапности и не учитывают реальное техническое состояние судов, специфику их эксплуатации, а также фактические возможности российской судостроительной и судоремонтной отраслей и отсутствие в настоящее время доступного для обновления флота финансирования.

По данным ассоциации, общее количество эксплуатируемых в РФ судов-бункеровщиков составляет ориентировочно 370 судов, включая 193 морских судов-бункеровщиков суммарным дедвейтом 537 тыс. тонн. Основу российского бункеровочного флота составляют суда постройки советского периода, средний возраст морских судов-бункеровщиков составляет 38 лет, речных - 49 лет. Общее количество судов-бункеровщиков, потенциально подпадающих на данный момент времени под предусмотренные законопроектом запреты и жесткие административные ограничения, составляет не менее 275 судов, или 74% от общего количества.

В документе подчеркивается, что бункеровочный флот является критически важным элементом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим морской экспорт и импорт (доля стоимости судового топлива в себестоимости перевозок водным транспортом составляет ориентировочно 30-40%), снабжение удаленных и стратегически значимых российских регионов, а также конкурентоспособность российских портов. Введение предлагаемых в подготовленном Минтрансом РФ законопроекте ограничений приведет к одномоментному выводу из эксплуатации значительной части судов-бункеровщиков, дефициту предоставляемого в морских портах судового топлива, значительному росту цены судового топлива, потере налоговых поступлений и снижению конкурентоспособности российского экспорта.

Отмечается, что согласно статистике, между возрастом судна и уровнем безопасности судоходства отсутствует прямая зависимость, при наличии действующей многоуровневой системы портового контроля, освидетельствования и надзора, при том, что основным фактором, влияющим на аварийность судов, является человеческий фактор. Особо указывается на необоснованность применения единственного критерия - возраста судна (старше 40 лет) - без учета условий эксплуатации и результатов классификационного освидетельствования, прохождения реновации.

Ассоциация также обращает внимание на несоответствие законопроекта целевым показателям обновленной стратегии развития судостроительной отрасли, согласно которой до 2035 года предусмотрено строительство только одного судна бункеровщика. При этом в текущих условиях стоимость строительства судов на российских верфях неконкурентоспособна по сравнению с зарубежными, например, китайскими, а финансовые механизмы господдержки не способны в среднесрочной перспективе компенсировать вывод значительного количества судов бункеровщиков из эксплуатации, с учетом что срок окупаемости эксплуатации судов - бункеровщиков в РФ составляет 30-35 лет.

В связи с этим Ассоциация предлагает сосредоточиться на разработке и законодательном закреплении комплексных мер стимулирования строительства нового флота, а также мер по обеспечению доступности для судоходных и бункеровочных компаний финансирования строительства новых судов, которые позволят добиться окупаемости построенных на российских верфях судов в срок - ориентировочно 10 - 15 лет. Также предлагается установить разумные сроки и поэтапность обновления флота по каждому типу судов в зависимости от возраста, условий их эксплуатации и иных влияющих на безопасность эксплуатации факторов, с обязательным учетом возможностей российской судостроительной отрасли и сроков по постройке необходимого количества новых судов каждого типа взамен выводимых из эксплуатации.

Для судов портового и вспомогательного флота необходимо ввести дифференцированный подход и разработать отдельные критерии безопасности эксплуатации судов с учетом условий их эксплуатации и технического состояния. Кроме того, необходимо сделать исключение для прошедших реновацию и освидетельствование судов, которые должны быть освобождены от административных требований и запретов по возрасту.

В ассоциации полагают, что введение предусмотренных законопроектом новых административных ограничений и невыполнимых в обозримом будущем для большинства судоходных и бункеровочных компаний запретов и требований необходимо отложить на срок, который позволит в полной мере реализовать разработанные дополнительные комплексные меры по обеспечению строительства на отечественных верфях нового флота взамен выводимых из эксплуатации судов каждого типа.

Саморегулируемая организация "Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков" объединяет российские бункеровочные компании на долю которых приходится более 75% продаж судового топлива на российском рынке бункеровки судов. Члены ассоциации оперируют 144 судами, совокупным дедвейтом 421,9 тыс. тонн.